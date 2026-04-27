Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что его дети и родственники не участвуют в государственных делах, и подчеркнул, что не намерен повторять ошибки бывших лидеров страны. Об этом он рассказал в интервью Kaktus.media.

Поводом для вопроса стала недавняя поездка криптомиллиардера Джастина Сана в нацпарк Ала-Арча, где его сопровождал младший сын президента Нурдоолот Жапаров.

«Не только мои дети, но и в целом никто из членов моей семьи и родственников не участвует в государственных делах. С самого начала я жестко обозначил близким: «Не будем повторять ошибок прежних президентов»», — сказал Жапаров.

По его словам, сын лишь помогает как переводчик благодаря хорошему знанию английского языка. «Он не участвует ни в каких делах, связанных с государством, и не ведет бизнес с госучреждениями», — отметил президент.

Жапаров также прокомментировал скандал вокруг своего брата Сабыра Жапарова, которого в соцсетях подозревали в причастности к деятельности месторождения «Кумтор».

«Это ложь не на 100, а на все 1000%. Его ошибка была лишь в том, что он сфотографировался с золотом на заводе в Турции», — заявил глава государства.