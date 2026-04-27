Популярный мессенджер WhatsApp прекратит поддержку старых версий на телефонах на базе Android в сентябре 2026 года, передает Wabetainfo.com.

По данным издания, начиная с 8 сентября 2026 года WhatsApp прекратит поддержку версий Android старше версии 6. Сейчас WhatsApp уведомляет нужных пользователей, которым приходит оповещение сразу после открытия приложения.

«В сообщении отмечается, что начиная с 8 сентября 2026 года, WhatsApp больше не будет доступен для определенных версий Android. В частности, WhatsApp прекратит поддержку всех версий Android старше Android 6.0. Это изменение означает, что устройства под управлением Android 5.0 и 5.1 больше не смогут использовать приложение после вступления обновления в силу», — сказано в публикации.

WhatsApp рекомендует пользователям создать резервные копии своих чатов до этой даты, чтобы избежать потери важных разговоров. Пользователи могут создать резервную копию истории чатов на Google Drive прямо в настройках приложения.

В качестве альтернативы пользователи смогут восстановить свою историю чатов из локальной резервной копии, автоматически созданной приложением во внутренней памяти устройства.

Этот файл можно будет позже перенести вручную, если это потребуется.