Визит Владимира Зеленского в Азербайджан стал важным сигналом устойчивости отношений между Баку и Киевом. Переговоры с Ильхамом Алиевым в Габале подтвердили высокий уровень стратегического диалога.

Отдельное внимание было уделено гуманитарной повестке, восстановлению инфраструктуры Украины, а также перспективам кооперации в области транспорта и логистики. Звучали и политические сигналы, касающиеся поддержки территориальной целостности и суверенитета государств, а также возможных форматов дипломатических контактов в условиях продолжающегося конфликта.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, оценивая итоги встречи, в комментарии для Minval Politika подчеркнул, что уровень политического диалога между Баку и Киевом и без того находился на высокой отметке.

«Уровень политического диалога между Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским был достаточно высоким и до встречи в Габале. Эти переговоры, по сути, стали его логическим продолжением и подтверждением. Президенты Азербайджана и Украины систематически встречаются на различных международных площадках. Напомню, что еще до войны состоялись взаимные визиты: Владимир Зеленский посещал Азербайджан, а Ильхам Алиев — Украину.

В целом этот диалог сохраняет высокий уровень. Более того, в нынешних условиях у президента Украины, пожалуй, нет столь же тесного и доверительного взаимодействия ни с одним из лидеров постсоветского пространства, за исключением прибалтийских республик, которые уже интегрированы в НАТО и Европейский союз. В этом контексте можно сказать, что по уровню и качеству отношений азербайджанское направление для Киева остается одним из наиболее значимых», — уверен эксперт.

Говоря о перспективах двусторонних отношений, политолог призвал избегать излишне громких формулировок о «новом этапе».

«Думаю, что это как раз свидетельствует о том, что стратегическое партнерство Азербайджана и Украины даже в новых условиях не только не прервано, но и развивается, углубляется, продолжается. И считаю, что это следует и признать, и приветствовать», — добавил собеседник.

Комментируя прозвучавшие в ходе визита сигналы о готовности Киева к многосторонним форматам переговоров, Мусабеков отметил потенциал Азербайджана как переговорной площадки: «Азербайджан — весьма удобная переговорная площадка для контактов между Украиной и Россией, прежде всего с точки зрения географии. В условиях действующих санкций для России особое значение приобретают дополнительные меры предосторожности при организации подобных встреч, и Азербайджан способен обеспечить все необходимые условия при наличии соответствующей политической воли.

Эта площадка также удобна и для украинской стороны с точки зрения логистики, безопасности и близости: она выглядит оптимальной. Таким образом, Азербайджан объективно подходит и Киеву, и Москве как место для возможного диалога.

Вместе с тем ключевой вопрос остается открытым: готовы ли президенты Украины и России к прямым переговорам без посредников? Если такая готовность будет достигнута, искать более подходящую площадку, по всей видимости, уже не потребуется», — сказал парламентарий.

Отдельно он акцентировал внимание на преимуществах Баку как возможного дипломатического центра: «Это не только география, а хорошие отношения и с Россией, и Украиной, а также хорошие коммуникации, возможность полностью обеспечить безопасность. Кроме того, мы никому ничего не навязываем, а это тоже, считаю, преимущество».

Говоря о военно-техническом сотрудничестве, эксперт подчеркнул, что взаимодействие Азербайджана и Украины в сфере безопасности имеет давнюю и устойчивую основу. По его словам, такие отношения «всегда существовали» и носили достаточно тесный характер.

Он напомнил, что в свое время Баку активно закупал украинскую военную технику: «Это и самолеты МиГ-29, которые в свое время Украина нам поставила, и танки, и артиллерийские системы, и ракетный комплекс “Точка-У”, которые находятся на вооружении». При этом, отметил он, часть этих систем сегодня уже устарела, однако в свое время они представляли собой современное и крайне важное вооружение для Азербайджана. Речь также шла о поставках комплексов ЗРК «Бук» и ЗРПК «Панцирь» для систем противовоздушной обороны.

Эксперт считает, что на нынешнем этапе сотрудничество может выйти на качественно новый уровень. Он объяснил это тем, что Украина накопила значительный практический опыт ведения современной войны, включая понимание эффективности различных систем вооружений и принципов организации современной обороны.

По его мнению, этот опыт представляет серьезную ценность для Азербайджана, который уже развивает собственный военно-промышленный комплекс и может одновременно использовать украинские наработки.

«Баку намерен и дальше выстраивать военно-технические связи, исходя исключительно из собственных национальных интересов и суверенного права выбора партнеров. И когда Азербайджан это делает, он не оглядывается на кого-либо, и ни у кого нет никакого права нас в чем-либо упрекать», — отметил он.

В этом контексте эксперт добавил, что возможная критика данного сотрудничества не выглядит убедительной.

«Азербайджан не должен воспринимать подобные упреки как значимый фактор и как суверенное государство будет развивать военно-технические отношения со всеми партнерами, которых сочтет необходимыми», — заключил Мусабеков.