Солнечная активность усилилась: в области солнечных пятен 4419 зафиксирована мощная вспышка класса X2.52. В результате этих процессов наблюдались перебои радиосвязи уровня R2–R3, направленные к Земле корональные выбросы массы, радиоизлучение II–IV типов, а также радиовспышки в диапазоне 10 см.

Как сообщает Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси, на поверхности Солнца зафиксированы 7 групп пятен, в общей сложности 137 пятен и корональные дыры.

Поток электронов с энергией выше 2 МэВ находился на среднем и высоком уровне, тогда как поток протонов с энергией выше 10 МэВ оставался на фоновом уровне. Скорость солнечного ветра достигала максимума — 603 км/с. В настоящее время она составляет 423 км/с, плотность — 2,26 частиц/см³.

Под воздействием потоков из корональных дыр 20–21 апреля наблюдалась слабая геомагнитная буря уровня G1.

Согласно прогнозам, в период с 26 апреля по 3 мая вероятность вспышек класса C составляет 99%, класса M — 55%, класса X — 15%. Ожидается сохранение высокого уровня электронного потока, возможный рост протонного потока до уровня S1, а также высокая скорость солнечного ветра.

Вероятность наблюдения полярных сияний в высоких широтах составляет 15–35%, в средних широтах — 1–30%. Геомагнитное поле, по прогнозам, будет находиться преимущественно на уровне «спокойное — активное».