В Научно-хирургическом центре имени академика М. Топчибашева, действующем при Министерстве здравоохранения, успешно проведена высокотехнологичная операция по восстановлению нижней челюсти.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, данное хирургическое вмешательство впервые было осуществлено в центре в марте текущего года специалистами отделения пластической и реконструктивной хирургии, созданного по поручению ведомства.

Операция продолжалась около 10 часов и проводилась при участии мультидисциплинарных хирургических команд. Вмешательство в области головы и шеи выполнили челюстно-лицевой хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор Мухаммед Давудов, а также заведующий отделением, пластический и реконструктивный хирург, доктор медицинских наук Эльчин Мамедов.

Этап микрохирургической трансплантации был проведён челюстно-лицевым хирургом, доктором философии по медицине Кямилем Абдуллаевым и специалистом Велиджаном Абасовым.

Успешный результат стал возможен благодаря детальному цифровому планированию, использованию современного медицинского оборудования и скоординированной работе анестезиологов, онкологов, челюстно-лицевых и пластических хирургов.

Полтора года назад пациенту из-за распространённого злокачественного новообразования в области головы и шеи была удалена часть нижней челюсти, которая была заменена титановой конструкцией. В рамках последней операции, проведённой с применением современных технологий, ранее установленная пластина была удалена, а дефект нижней челюсти восстановлен с использованием собственной ткани пациента — малоберцовой кости.

В ходе микрохирургической реконструкции костный фрагмент был взят из ноги пациента и пересажен в область лица, при этом сосудистые соединения были восстановлены с высокой точностью. Такой метод позволяет вернуть не только функциональные, но и эстетические характеристики утраченной части челюсти после онкологического лечения. По словам специалистов, на следующем этапе планируется установка дентальных имплантов, что позволит дополнительно улучшить качество жизни пациента.

Проведение подобных сложных высокотехнологичных операций способствует развитию реконструктивной хирургии в стране и расширяет доступ населения к современным медицинским услугам.