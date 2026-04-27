Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана выступило с обращением к пешеходам.

Как сообщили в ведомстве, профилактические меры и разъяснительная работа по предотвращению наездов на пешеходов продолжаются. Отмечается, что среди участников дорожного движения наиболее уязвимой стороной являются пешеходы, а их личная ответственность имеет жизненно важное значение. Особенно на многополосных дорогах и участках с высокой скоростью движения переход проезжей части вне пешеходных переходов представляет серьёзную опасность. Тяжёлые дорожно-транспортные происшествия не являются случайностью, а происходят вследствие нарушений правил.

«Уважаемые пешеходы, ещё раз обращаемся к вам с призывом не подвергать свою жизнь риску, переходить дорогу только в установленных местах, быть внимательными и ответственными. Безопасность на дороге начинается с каждого из нас», — говорится в обращении.