В воскресенье вечером, 26 апреля, на одной из центральных станций метро украинского города Харьков произошла стрельба. Огонь из пистолета открыл мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в Telegram Харьковской областной прокуратуры.

«По предварительным данным, 26 апреля около 21:10 на станции метро «Исторический музей» 20-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел один выстрел вверх из стартового пистолета», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

В прокуратуре добавили, что сейчас идет сбор материалов и устанавливаются все обстоятельства происшествия.