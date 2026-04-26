По меньшей мере 13 человек погибли за сутки в результате ударов ВВС Израиля по южным районам Ливана, несмотря на режим прекращения огня, установленный 17 апреля. Еще 30 ливанцев получили ранения, сообщил Минздрав республики.

«Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2 509, раненых — 7 755», — указывается в сводке ведомства, распространенной в X.

Как ожидают в Минздраве, число жертв и пострадавших может возрасти, учитывая, что Израиль продолжает интенсивные бомбардировки населенных пунктов и инфраструктурных объектов.