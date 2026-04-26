Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вооруженное нападение в Вашингтоне, назвав его «подлым актом против демократии и свободы прессы».

«Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы он передал президенту США слова поддержки в связи с попыткой нападения, произошедшей на ужине с корреспондентами Белого дома в Вашингтоне», — говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что «считает произошедшее подлым актом, направленным против демократии и свободы прессы, и выразил надежду на скорейшее выздоровление получившего ранение сотрудника службы безопасности».