Посетители кафе в стамбульском районе Султангази в панике выбежали на улицу, испугавшись землетрясения, но причиной их испуга стала мощная аудиосистема проезжавшей мимо машины, сообщили турецкие СМИ.

На опубликованной видеозаписи с камер наблюдения видно, как расслабленно играющие в настольную игру мужчины внезапно озираются и в панике выбегают из заведения, образовав небольшую пробку в дверях. Инцидент произошел в субботу вечером.

«Мы сидели в кафе, внезапно здание начало шататься, стекла тряслись, еще чуть-чуть – и они разбились бы. Все решили, что это землетрясение, я выбежал одним из первых. За мной был один мужчина, он так запаниковал, что упали со стола все стаканы. Был очень громкий звук, мы сильно паниковали. Потом на улице нам прохожие сказали, что никакого землетрясения не было», — рассказал газете посетитель кафе Орхан Кескин.

По его словам, выяснилось, что причиной тряски был подъехавший к зданию автомобиль с крайне мощной аудиосистемой – именно поэтому тряслись стекла.