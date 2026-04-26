Стрелок в отеле Washington Hillton Коул Аллен перед нападением разослал членам семьи манифест c целями своего покушения, написала в X журналист Fox News Жаклин Хайнрих. О манифесте также рассказали CBS News представители Белого дома и Секретной службы США.

По словам Хайнрих, брат Аллена уведомил полицию Нью-Лондона в Коннектикуте о манифесте, который стрелок отправил членам своей семьи перед инцидентом. В нем Аллен написал, что планирует покушение на чиновников из администрации президента США Дональда Трампа.

Журналистка также сообщила, что Секретная служба допросила сестру Аллена Авриану. Она рассказала, что ее брат нередко позволял себе радикальные высказывания и регулярно ходил на стрельбище.

Аллен, по словам его сестры, причислял себя к движению Wide Awakes («Бдительные») — молодежному объединению середины XIX века, члены которого выступали за отмену рабства. Авриана также сказала, что ее брат посещал в Калифорнии уличные демонстрации противников Трампа No Kings.

В манифесте говорится, что стрелок является гражданином США:

«То, что делают мои представители, отражается на мне.

И я больше не намерен позволять педофилу, насильнику и предателю покрывать мои руки своими преступлениями.

(Если быть полностью честным, я уже давно не был намерен это позволять, но это первая реальная возможность, которая у меня появилась, чтобы что-то с этим сделать.)

Пока я это обсуждаю, я также изложу свои предполагаемые правила ведения действий (вероятно, в ужасной форме, но я не военный, так что уж как есть).

Представители администрации (не включая мистера Пателя): они являются целями, с приоритетом от самых высокопоставленных к самым низким.

Секретная служба: они являются целями только при необходимости, и по возможности их следует выводить из строя нелетально (то есть, надеюсь, на них надеты бронежилеты, потому что попадания в центр массы из дробовиков серьёзно калечат людей, у которых их нет).

Охрана отеля: не цели, если это вообще возможно (то есть, если только они не начнут стрелять в меня).

Полиция Капитолия: то же самое, что и охрана отеля.

Национальная гвардия: то же самое, что и охрана отеля.

Сотрудники отеля: вовсе не цели.

Гости: вовсе не цели.

Чтобы минимизировать потери, я также буду использовать дробь, а не пули (меньшая пробиваемость через стены)».