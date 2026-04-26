В воскресенье, 26 апреля, большинство регионов Украина столкнулись с масштабной непогодой. Сильный ветер, град и дожди привели к разрушениям, падению деревьев, повреждению инфраструктуры и перебоям с электроснабжением. По данным ГСЧС Украины, погибли два человека, ещё двое пострадали.

В Киевской области зафиксированы серьёзные повреждения энергосетей. Отключены более 130 линий электропередачи, без света остались свыше 120 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, однако неблагоприятные погодные условия продолжают осложнять восстановление.

В Харькове ураганный ветер повредил крыши зданий и повалил десятки деревьев, что привело к повреждению автомобилей и инфраструктуры. Зафиксировано падение более 30 деревьев и крупных веток. В городе также произошёл масштабный блэкаут — без света остались центральные и другие районы, временно остановился электротранспорт, включая метро. Позднее движение постепенно восстановили. В Немышлянском районе пострадала 86-летняя женщина — на неё упал шифер с крыши.

В области проблемы с электроснабжением отмечены, в частности, в Изюме и прилегающих громадах, где часть абонентов может оставаться без света до завершения ремонтных работ.

В Львовской области без электроснабжения остались 103 населённых пункта, из них 21 полностью и 82 частично. В нескольких районах зафиксированы падения деревьев, а также повреждения крыш: в Золочевском районе — частного дома, во Львовском — школы.

В Кировоградской области из-за сильного ветра и ухудшения погодных условий без света остались около 50 населённых пунктов и более 8,6 тысячи абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В Черновцах непогода вызвала падение деревьев и веток в городских парках. Также были зафиксированы перебои в работе троллейбусов из-за обрыва контактной сети, однако позже движение транспорта восстановили.

В Черкассах погиб человек — дерево упало на квадроцикл во время движения еще один человек погиб на Закарпатье из-за падения дерева. В Полтаве дерево травмировало ребенка.

В целом обесточен 1121 населённый пункт, а работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются как минимум в 13 областях страны.