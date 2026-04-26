Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый транш от ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро будет потрачен на производство вооружения и защиту энергетики.

Об этом говорится в его Telegram.

«Первый транш в рамках утвержденного европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро мы будем направлять на внутреннее производство для защиты Украины. Это дроны и все направление miltech», — говорится в сообщении.

Вторым направлением Зеленский назвал энергетику. Он отметил, что к следующей зиме нужно защитить максимально все, что сможет сделать государство.

«Для этого, кроме местных бюджетов, предусмотрена часть средств, которую мы сможем дать от центрального бюджета. Наполнение будет идти в том числе от этих траншей из пакета в 90 миллиардов. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики», — сказал президент.

Он добавил, что этот вопрос был обсужден с европейскими лидерами на Кипре.