Программа государственного визита короля Великобритании Карла III может претерпеть изменения вследствие инцидента на приеме для журналистов в Вашингтоне.

Об этом журналистам сообщил представитель Букингемского дворца.

«Его Величество полностью информируют о развитии событий. Он с большим облегчением узнал о том, что президент [США Дональд Трамп], первая леди [Мелания Трамп] и все гости не пострадали. Как вы могли ожидать, в течение дня будут вестись дискуссии с американскими коллегами о том, в какой степени события вечера субботы могут или не могут повлиять на операционное планирование визита», — сказал он.

Карл III и его жена королева Камилла после стрельбы направили послание президенту и первой леди США, в котором выразили соболезнования пострадавшим и благодарность службам безопасности.

Планируется, что Карл III совершит государственный визит в США 27-30 апреля. Как ожидается, он выступит в Конгрессе и будет принят Трампом в Белом доме.