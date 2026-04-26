Президент США Дональд Трамп считает, что инцидента со стрельбой в отеле, где проходил прием с его участием, не произошло бы, если бы в Белом доме был сооружен безопасный бальный зал.

«То, что произошло прошлой ночью, — это именно причина того, что наши великие военные, Секретная служба, правоохранительные органы и, по разным причинам, каждый президент за последние 150 лет требовали построить большой, безопасный и защищённый бальный зал на территории Белого дома. Это событие никогда бы не произошло при наличии находящегося сейчас в строительстве в Белом доме сверхсекретного с военной точки зрения бального зала. Его невозможно построить достаточно быстро! Несмотря на свою красоту, он обладает всеми средствами безопасности самого высокого уровня, и кроме того, там нет комнат, расположенных сверху, куда могли бы проникнуть незащищённые люди, и он находится внутри ворот самого защищённого здания в мире — Белого дома. Абсурдный судебный иск по поводу бального зала, поданный женщиной, выгуливавшей собаку, у которой совершенно нет правовой заинтересованности для подачи такого иска, должен быть немедленно отозван. Ничто не должно мешать его строительству, которое осуществляется в рамках бюджета и значительно опережает график!!!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.