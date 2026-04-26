Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал к созданию механизмов коллективной безопасности на Ближнем Востоке без участия США.

Это заявление глава ведомства сделал в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Маскате.

«Опыт 40-дневной войны против Ирана показал, что военное присутствие США в странах региона лишь порождает нестабильность и раскол», — сказал дипломат.

Он призвал все страны региона занять конструктивный и ответственный подход к формированию собственных механизмов коллективной безопасности, свободных от вмешательства Соединенных Штатов.