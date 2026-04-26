Румыния официально ввела в национальное законодательство понятие «фемицид» и существенно ужесточила наказание за убийства женщин, совершенные на почве гендерной ненависти или в ходе семейных конфликтов.

Соответствующий закон был утвержден лидером страны Никушором Даном, о чем сообщается на официальной странице президента в социальных сетях.

В публикации отмечается, что принятые меры призваны создать конкретные механизмы для защиты граждан:

«Насилие в отношении женщин слишком долго либо игнорировалось, либо рассматривалось недостаточно эффективно. Согласно новому закону, за фемицид — убийство женщины, совершенное на почве ненависти по признаку пола или в рамках домашнего насилия, — теперь грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок».