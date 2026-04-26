Иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после получения гражданства России.

Это следует из документа правительства, передает ТАСС.

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Старые правила предусматривали, что выплата назначается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет при условии нуждаемости, наличия российского гражданства и постоянного проживания на территории страны.

Теперь уточняется, что для получения пособия необходимо проживать в России в статусе гражданина не менее пяти лет. При этом данное требование не будет распространяться на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином.