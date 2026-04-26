Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с облегчением восприняла новость о том, что президент США Дональд Трамп не пострадал при стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton.

Об этом она написала в X.

«Испытываю облегчение от того, что все присутствующие, включая президента Трампа, находятся в безопасности после стрельбы», — отреагировала онам на покушение.

Каллас также подчеркнула, что в демократическом обществе не должно быть политического насилия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер направил письмо с выражением поддержки президенту США Дональду Трампу после стрельбы.

Об этом сообщил канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Даррен Джонс.

«Премьер-министр сегодня утром отправил письмо поддержки президенту после событий прошлой ночи», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что «насилию нет места в демократическом обществе, и оно должно быть безоговорочно осуждено».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити «с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности после этих ужасающих выстрелов». Похожее заявление сделала и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

На ужине присутствовал посол Британии в США Кристиан Тернер. Он написал, что он и другие дипломаты «благодарны за быструю и профессиональную реакцию Секретной службы». Тернер пожелал скорейшего выздоровления раненому офицеру.

Аналогичный пост с похвалой Секретной службе оставил премьер Австралии Энтони Альбанезе.

Покушение на Трампа также осудили временный президент Венесуэлы и премьер Канады.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже отреагировал на покушение на Трампа:

«Рад слышать, что президент Дональд Трамп и первая леди, вице-президент и другие присутствующие чувствуют себя в безопасности после тревожного инцидента со стрельбой на ужине с участием корреспондентов. Насилию нет места в наших демократических обществах «, — написал премьер Армении в своем X.