Усиление морской блокады со стороны США подрывает доверие Тегерана к Вашингтону и мешает переговорному процессу.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Усиление ограничительных мер в отношении Ирана — это серьезное препятствие на пути дипломатического процесса, так как подобные действия подрывают необходимую для него атмосферу доверия», — заявил он в беседе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Слова Пезешкиана распространила его канцелярия.

Президент Ирана также выразил опасения, что «текущие переговоры могут стать дымовой завесой, за которой готовится новое нападение на Иран». По его мнению, консультации могут возыметь успех только в том случае, если США «вместо угроз и давления будут выстраивать диалог на принципах взаимного уважения».