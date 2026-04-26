Минувшей ночью Украина массированно атаковала российский Севастополь, силы ПВО уничтожили 71 дрон.

Как отметил губернатор Михаил Развожаев, один человек погиб, четверо получили ранения. Повреждены 34 многоквартирных дома: выбиты окна, местами разрушены балконы. Пострадали также 17 частных домов и пять автомобилей. Зафиксированы два природных пожара — в поле между Родным и Терновкой загорелась трава от осколков сбитого дрона, а в районе Кара-Кобы — лесная подстилка.

Также под ударом оказалась Вологодская область. Там пять человек пострадали после прорыва трубопровода с серной кислотой под высоким давлением. Инфраструктура была повреждена беспилотником.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 203 беспилотника над десятком регионов России, сообщает МО РФ.