Во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба. Первых лиц государства эвакуировали, мероприятие отложено на месяц. Предполагаемый стрелок 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен задержан.

Высокопоставленных чиновников немедленно эвакуировали. В их числе были сам Дональд Трамп, первая леди США Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

Совершивший покушение на Трампа 31-летний Коул Аллен из Калифорнии работал учителем и был выпускником Caltech.

В профиле на LinkedIn он указан как преподаватель в компании C2 Education, занимающейся репетиторством и подготовкой к экзаменам. При себе у стрелка были дробовик, пистолет и ножи. Он прорвался через зону досмотра у входа в отель, где проходил ужин, и открыл огонь.

Его быстро скрутила секретная служба — один из агентов получил удар, но выжил благодаря бронежилету. Мотив до сих пор неизвестен. По версии следствия -действовал один.

Инцидент со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме произошел в отеле Hilton, у входа в который в 1981 году было совершено покушение на президента США Рональда Рейгана.

Трамп рассказал, почему на него постоянно совершают покушения:

Трамп – на вопрос «связана ли стрельба с войной в Иране»:

«Ну, вы знаете, я изучал убийства и должен вам сказать, что под угрозой всегда люди, которые делают больше всех».

Президент США также ответил на вопрос, считает ли он этот инцидент связанным с Ираном:

«Я так не думаю, но кто знает. Позже мы узнаем больше. Над этим вопросом работают лучшие люди. Мы все узнаем. Но это не остановит меня от победы в Иране. Я не знаю, связаны ли эти две вещи. Не думаю, основываясь на том, что мы уже знаем».