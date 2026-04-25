Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал сообщение, посвящённое годовщине Чанаккальских сражений.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети «X».

«В 111-ю годовщину сухопутных боёв при Чанаккале с уважением вспоминаю всех наших героев, прежде всего Гази Мустафу Кемаля (Ататюрка — ред.), которые вели легендарную борьбу за нашу независимость и будущее, с милосердием поминаю наших шехидов и ушедших из жизни ветеранов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Чанаккальские сражения проходили в годы Первой мировой войны между Османской империей и державами Антанты. Союзники стремились захватить Стамбул и установить контроль над проливами, однако столкнулись с ожесточённым сопротивлением.

Бои продолжались около восьми месяцев и сопровождались значительными потерями с обеих сторон. В итоге войска Антанты были вынуждены отступить, а сражение вошло в историю как символ победы и сопротивления османских войск. По оценкам, турецкая сторона потеряла более 250 тысяч человек, сопоставимые потери понесли и союзники.

Также отмечается, что в Чанаккальских боях участвовали и азербайджанцы, более трёх тысяч из которых погибли.