Комиссия по космическим и верхнеатмосферным исследованиям Пакистана (SUPARCO) успешно осуществила запуск собственного электрооптического спутника EO-3 с космодрома Тайюань. Этот шаг стал очередным значимым достижением в развитии национальной космической программы.

Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Пакистана.

Отмечается, что спутник EO-3, помимо основной функции получения изображений Земли, оснащен рядом экспериментальных технологических модулей нового поколения.

Среди них — система мультигеометрической съемки, предназначенная для повышения точности визуальных данных, усовершенствованный энергетический модуль, а также блок обработки информации на основе технологий искусственного интеллекта, позволяющий проводить анализ данных в режиме реального времени и поддерживать процесс принятия решений.

Подчеркивается, что включение EO-3 в орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли существенно расширит национальные возможности Пакистана в данной сфере. Интегрированная система обеспечит более стабильное получение данных, повысит точность спутниковой съемки и качество аналитики, а также найдет применение в различных социально-экономических отраслях.