В связи с проведением в Баку с 17 по 22 мая 2026 года XIII сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) в целях информирования общественности страны об этом важном мероприятии в различных городах Азербайджана будет организован фестиваль WUF13.

Открытие фестиваля состоится 28 апреля в городе Баку. Далее мероприятия пройдут 29 апреля в Сумгайыте, 30 апреля — в Губе, 2 мая — в Лянкярани, 4 мая — в Габале, 5 мая — в Шеки, 6 мая — в Мингячевире, 8 мая — в Гяндже и завершатся 10 мая в Ханкенди.

Программа фестиваля будет состоять из двух частей. В первой половине дня в университетах городов, где проходят мероприятия, будут организованы информационные сессии, посвященные WUF13. Во второй половине дня запланированы общественные программы на открытом воздухе.

В рамках вечерней программы посредством интерактивных мероприятий, образовательных игр, презентаций и общественных обсуждений широкой аудитории будут представлены такие темы, как устойчивое развитие городов, инклюзивная городская среда, инновационные городские решения и города будущего. Также будет предоставлена подробная информация об основной теме и идеях WUF13.

Отметим, что участие в мероприятиях является свободным.