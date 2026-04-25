Национальная разведывательная организация Турции (MİT) совместно с Министерством внутренних дел Сирии провела операцию против незаконного оборота наркотиков.

Как сообщают турецкие СМИ, спецслужбы получили разведданные о судне, перевозившем крупную партию наркотиков из Юго-Восточной Азии.

Согласно информации, судно сначала направилось в Александрию в Египте, затем прибыло в Бейрут в Ливане. Конечной точкой маршрута должен был стать порт Латакия в Сирии.

В результате совместной операции правоохранительные органы изъяли 236 килограммов марихуаны.

По предварительным оценкам, стоимость конфискованной партии на черном рынке составляет около 300 миллионов турецких лир.