Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассматривает два возможных сценария развития ситуации в Ормузский пролив.

По его словам, первый вариант предполагает достижение соглашения между сторонами, открытие пролива и восстановление международного судоходства без введения дополнительных сборов за проход.

Второй сценарий связан с провалом переговоров или сохранением напряженности. В таком случае, отметил глава МИД Турции, потребуется новая концепция управления рисками в регионе.

Фидан также допустил создание международной коалиции в случае договоренности между Ираном и США для технических работ, включая разминирование акватории. При этом он подчеркнул, что Анкара выступает против участия в возможных конфликтах.