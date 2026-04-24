Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов вышел в финал чемпионата Европы, проходящего в столице Албании — Тиране.

Выступающий в весовой категории до 57 кг спортсмен в полуфинале одержал победу над грузином Роберти Дингаашвили со счетом 11:1.

Другой азербайджанский борец, Джабраил Гаджиев (79 кг), также проведет свою полуфинальную схватку.

Кроме того, сегодня три азербайджанские спортсменки поборются за бронзовые медали. Жаля Алиева (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Биргюль Султанова (65 кг) поборются за третьи места на континентальном первенстве.