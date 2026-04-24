Андерс Беринг Брейвик, совершивший теракты в Норвегии 22 июля 2011 года и убивший 77 человек, вновь подал прошение об условно-досрочном освобождении. Он отбывает наказание в виде 21 года превентивного заключения — максимально строгой меры, которая может продлеваться, если сохраняется риск повторных преступлений.

С момента приговора в 2012 году Брейвик, сменивший имя на Фар Скальдигриммр Раускьольдр из Нортрика, содержится в изоляции. Он уже дважды пытался добиться освобождения, утверждая, что условия его содержания нарушают права человека, но суды отклоняли его ходатайства. Последний отказ был в 2024 году, когда суд постановил, что риск повторного насилия по-прежнему высок. Несмотря на участие в программах реабилитации, суд счел, что они пока не дали значимого эффекта.

По закону он имеет право подавать такие прошения через определенные промежутки времени, и теперь этот срок снова истек. Новое рассмотрение станет последним перед возможным процессом о продлении срока содержания после 2031-2032 годов. Во время предыдущего судебного заседания Брейвик демонстрировал политические заявления, выражал радикальные взгляды и поддержку ряду стран, а также использовал символику, связанную с поддержкой России в войне против Украины.

Новая психиатрическая экспертиза показала, что он не страдает психозом, однако имеет серьезные расстройства личности. Эксперты охарактеризовали его как уникальный случай, а суд отметил, что его заявлениям нельзя полностью доверять — а это усложняет оценку риска повторных преступлений.