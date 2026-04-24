Израильская армия заявила, что зафиксировала ракетный обстрел северных районов страны, передает ТАСС.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, несколько снарядов было запущено в направлении приграничного поселка Штула на севере Израиля. Все ракеты были перехвачены, заявили в армии.

Перед этим в районе Штулы была объявлена воздушная тревога. Это первое сообщение о ракетном обстреле севера Израиля с момента вступления в силу режима прекращения огня между израильской армией и отрядами шиитской организации «Хезболлах».

Он действует с полуночи 17 апреля по местному времени.