Атаки США и Израиля на иранский порт Бендер-Энзели на Каспийском море несут угрозу миру и торговому сотрудничеству в Прикаспийском регионе, а также экологии этого водоема.

Об этом заявил посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар, выступая на тематической сессии по вопросам Каспия на Региональном экологическом саммите, который проходит в Астане.

«К сожалению, в результате военной агрессии были также [атакованы] порты Ирана на побережье Каспийского моря, включая портовую инфраструктуру. Инфраструктура, торговые суда в Энзели подверглись незаконными и ничем оправданными военными атакам. Эти действия не только могут поставить под угрозу мир и стабильность в Каспийском регионе, но и повлечь за собой серьезные экологические и гуманитарные последствия, а также нарушать торговое и экономическое сотрудничество между прикаспийскими государствами», — отметил он.