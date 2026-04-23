Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил национальную сборную по греко-римской борьбе с победой в командном зачете на чемпионате Европы, прошедшем в столице Албании — Тиране.

«Мы сильнейшие в Европе!», — отметил он, подчеркнув, что очередной успех команды вызывает чувство гордости у всей страны.

Особо Джаббаров выделил достижения лидеров сборной. Так, Хасрат Джафаров в весовой категории до 67 кг в четвертый раз подряд стал чемпионом Европы, вписав свое имя в историю. Гурбан Гурбанов (82 кг) сумел защитить титул и вновь подняться на высшую ступень пьедестала.

Бронзовые медали завоевали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг), продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевой дух команды.

Глава федерации поздравил спортсменов, их тренеров и семьи с этим значимым достижением, выразив уверенность в том, что победы азербайджанского спорта на международной арене будут продолжаться.