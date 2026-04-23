Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной и неустойчивой погодой в ряде регионов.

Как сообщили в ведомстве, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни местами ожидаются порывы сильного ветра, интенсивные дожди, грозы, а также кратковременные селевые потоки на некоторых горных реках.

С учётом этого в министерстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от лёгких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи, столбами и высокими деревьями.

Также, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, в такую погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Владельцам маломерных судов напомнили, что в подобных условиях выход в море запрещён.

Во избежание последствий паводков и селевых потоков рекомендуется держаться подальше от опасных участков, а при возникновении угрозы — немедленно подниматься на возвышенность.

Кроме того, для защиты от молнии следует отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными и мобильными), не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а выбирать более низкие участки местности. Если непогода застала в автомобиле, необходимо остановиться, закрыть окна и дождаться окончания грозы.