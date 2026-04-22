Европейский Союз начинает подготовку договора о вступлении Черногории, что стало очередным шагом на пути этой страны к членству.

Об этом сообщает Euractiv.

Как сообщили европейские чиновники, послы 27 государств — членов Европейского союза согласовали создание «специальной рабочей группы», которая займётся разработкой проекта соглашения о присоединении.

«Мы уверены, что это станет мощным сигналом о том, что вступление вполне реально для партнёров по расширению», — заявил представитель Кипра, который в настоящее время председательствует в Европейском союзе, комментируя решение, принятое на встрече в Брюсселе.

Черногория наряду с Албанией считается одним из основных кандидатов на вступление в Европейский союз после Хорватии, присоединившейся в 2013 году.

В настоящее время страна завершила переговоры по 14 из 35 разделов, охватывающих ключевые сферы — от налоговой политики до экологии. Это даёт основания ожидать, что процесс вступления может завершиться в ближайшие годы.

«Из Брюсселя поступают отличные новости», — отметила министр по делам Европы Черногории Майда Горчевич.

По её словам, создание рабочей группы подтверждает, что страна движется в правильном направлении и может стать членом Европейского союза до 2028 года.