Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о полной поддержке введения безвизового режима между Азербайджаном и Европейским союзом.

Об этом он сказал в ходе совместного заявления с президентом Ильхамом Алиевым в Баку.

Он подчеркнул, что наблюдаются позитивные шаги в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.

«Мы обсудили один конкретный вопрос, и я хотел бы особо подчеркнуть нашу полную поддержку в этом направлении. Речь идёт о введении безвизового режима, поскольку мы можем обсуждать множество тем — вопросы связности, перевозок, прямых авиарейсов. Однако важно обеспечить свободное передвижение граждан Азербайджана в Европейский союз и граждан Европы в вашу прекрасную страну. Это создаёт большой потенциал не только для компаний, но и для межчеловеческих контактов и туризма», — отметил он.