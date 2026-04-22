Индийская фармацевтическая компания Beta Drugs Limited объявила о достижении важных регуляторных этапов в Азербайджане и на Филиппинах, что позволит ей расширить присутствие на рынках СНГ и Юго-Восточной Азии.

Как отмечается в сообщении компании, полученные разрешения открывают дополнительные возможности для наращивания экспортных поставок и укрепления позиций на международных рынках. Выход на азербайджанский рынок рассматривается как часть стратегии по расширению географии продаж.

В компании также сообщили, что рассчитывают получить одобрение стандарта качества Good Manufacturing Practice (GMP) в течение ближайших одного-двух месяцев. Этот сертификат подтверждает соответствие производственных процессов международным требованиям и является ключевым условием для поставок лекарственных средств на зарубежные рынки.

Отметим, что Beta Drugs Limited специализируется на производстве препаратов для лечения онкологии и косметической продукции.