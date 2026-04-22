В рамках мероприятий внешнего государственного финансового контроля, проведённых по плану на 2025 год, Счётная палата Азербайджана выявила ряд серьёзных финансовых и управленческих нарушений в системе здравоохранения.

Согласно бюллетеню «Государственный аудит», в ходе проверок установлено, что в отдельных случаях показатели доходов и расходов Фонда обязательного медицинского страхования отражались некорректно. В частности, неполный учёт доходов и неправильное признание расходов и обязательств прошлых лет привели к искажению отчётов об исполнении бюджета, представленных в парламент.

Согласно результатам аудита, механизм финансирования медицинских учреждений, действующих под управлением TƏBİB, не в полной мере соответствует страховым принципам и в основном ориентирован на покрытие текущих расходов.

Кроме того, при прогнозировании бюджетных средств на страхование населения выявлены расхождения с официальной статистикой численности населения. В ряде случаев предусматривалось страхование одних и тех же категорий граждан за счёт нескольких источников, что увеличивало нагрузку на государственный бюджет и приводило к росту остатков средств фонда.

В отчёте также отмечается, что отсутствие чёткой нормативной базы по управленческим расходам, неопределённость их предельного уровня и раздробленность по различным направлениям способствовали увеличению административных затрат. Дополнительным фактором стал рост числа юридических лиц, созданных TƏBİB.

Аудит показал, что расходы, включённые в состав страхового взноса на душу населения, не имеют достаточного правового или методологического обоснования. При этом не сформированы прозрачные механизмы определения страховых взносов, страховых сумм и тарифов на медицинские услуги, что создаёт риски несоответствия между тарифами и фактическими затратами.

Также выявлено, что в рамках государственных программ закупки не всегда осуществлялись на основе корректно определённых потребностей, а в отдельных случаях приобретённые медицинские товары не доходили до конечных получателей, что ограничивало доступ населения к медицинским услугам.