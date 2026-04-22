Kapital Bank в 2025 году предотвратил хищение у клиентов средств на сумму 7 млн 22 тыс. 165 манатов.

Об этом заявил член правления банка, главный риск-менеджер Агарза Бахшиев на пресс-конференции, посвящённой итогам 2025 года и планам на 2026 год, сообщает АПА.

По его словам, в течение 2025 года банк заблокировал 1 млн 2 тыс. 873 карточные операции и 31 тыс. 353 карточных счёта из-за подозрений в мошенничестве. В результате удалось предотвратить возможное хищение средств клиентов на сумму более 7 млн манатов.

Агарза Бахшиев отметил, что по сравнению с 2024 годом число попыток цифрового мошенничества увеличилось. Особенно выросло количество атак с использованием методов социальной инженерии, направленных на манипулирование клиентами и хищение их средств. Было заблокировано более 1000 сайтов и страниц в соцсетях, которые от имени банка распространяли фейковые рекламные акции и лотереи.

Кроме того, банк выявил вредоносное ПО почти на 40 тысячах устройств и заблокировал приложение Birbank на этих устройствах. По словам представителя банка, это позволило предотвратить возможные случаи мошенничества в отношении тысяч пользователей.