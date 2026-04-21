Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в поддержку президента страны Тамаша Шуйока, которого призвал уйти в отставку лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр. Председатель правительства сообщил, что поставил свою подпись под петицией в защиту главы государства, передает ТАСС.

«Я уже ее подписал», — отметил Орбан в Facebook.

Он опубликовал текст петиции, авторы которой считают, что призыв Мадьяра к отставке Шуйока продиктован исключительно его стремлением «устранить все оставшиеся препятствия на пути к полному контролю» над всеми ветвями власти.

В документе указано, что это может создать крайне опасную ситуацию, при которой лидер «Тисы», получившей две трети голосов в парламенте, не будет сдержан никакими «конституционными противовесами». «Победа на выборах не дает ни одной из партий права бесконтрольно отменять конституционные гарантии», — говорится в петиции, открытой для подписания гражданами Венгрии.

«Тамаш Шуйок олицетворяет собой прямо противоположное: конституционный порядок, национальную преемственность и защиту венгерского наследия. Он рассматривал президентство не как политическое оружие, а как обязанность, служащую защите демократического функционирования государства и моральных основ нации», — заявили авторы. Они убеждены, что Шуйок должен остаться президентом Венгрии.