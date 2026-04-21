ЦБА внес изменения в правила расчёта страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Соответствующее решение было принято Правлением ЦБА 1 апреля 2026 года, передает АПА.

Согласно решению, ранее применявшаяся система Бонус-Малус заменяется механизмом «коэффициента страховой истории». В рамках нового подхода размер страховой премии будет определяться на основе предыдущей страховой истории застрахованного и виновных страховых случаев.

В соответствии с изменениями, коэффициент страховой истории установлен в диапазоне от 0,60 до 3. Он будет формироваться отдельно для каждого лица и может различаться в зависимости от транспортного средства.

По новым правилам, при заключении страхового договора для физических лиц за основу будет браться показатель лица с наивысшим коэффициентом страховой истории среди владельцев транспортного средства. Кроме того, в расчёте будут учитываться лица, владевшие транспортным средством в течение последнего месяца.

В решении также указано, что для юридических лиц (за исключением деятельности такси) коэффициент страховой истории устанавливается на уровне 1, и к нему не применяются надбавки или скидки.

Согласно документу, для лиц с безаварийной страховой историей каждый раз будет применяться скидка в размере 5%. В случае виновного страхового события коэффициент страховой истории увеличивается на 30% за каждый такой случай.

Одновременно обновлены коэффициенты, применяемые в зависимости от количества владельцев транспортного средства: при числе владельцев 4 и менее коэффициент составляет 1, при 5 и более — 1,15.

Согласно решению, показатели Bonus-Malus, сформированные по прежней системе, будут интегрированы в новый механизм и применяться как коэффициент страховой истории в переходный период.

Изменения вступят в силу через 2 месяца после публикации решения.