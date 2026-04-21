В январе–марте текущего года в Азербайджан прибыли 484,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 172 стран мира.

Как сообщает Государственный комитет статистики, этот показатель на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшую долю прибывших составили граждане России — 25,9%, Турции — 21,7%, Ирана — 8,9%, Грузии — 5,3%, Казахстана — 4,1% и Индии — 3,6%. По 3% пришлось на граждан Пакистана и Узбекистана, 2,5% — на Саудовскую Аравию, 2,1% — на Китай, 1,9% — на Израиль, 1,6% — на Украину, 1,5% — на Туркменистан, 1,2% — на Великобританию, по 1% — на Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты, ещё 11,7% составили граждане других стран и лица без гражданства. При этом 71,8% прибывших — мужчины, 28,2% — женщины.

По сравнению с январём–мартом 2025 года, в аналогичный период 2026 года число прибывших из стран Европейского союза увеличилось на 27,4% и составило 21,8 тыс. человек, из стран СНГ — выросло на 3,8% до 177,1 тыс. человек. В то же время поток из стран Персидского залива сократился на 16,7% до 69,1 тыс. человек, а из других стран — уменьшился на 8,9% и составил 216,4 тыс. человек.

Большинство иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом — 68,6%, ещё 29,8% приехали железнодорожным и автомобильным транспортом, а 1,6% — морским.