АФФА оштрафовала клубы «Карабах» и «Сабах» на 5000 манатов из-за поведения болельщиков.

Соответствующее решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета.

После центрального матча XXVIII тура Премьер-лиги между Карабах и Сабах на поле проникли посторонние лица из секторов болельщиков обеих команд. Поскольку подобный инцидент произошёл уже во второй раз в текущем сезоне, каждый из клубов был оштрафован на 5000 манатов.

Кроме того, «Сабах» был дополнительно оштрафован на 700 манатов за шесть жёлтых карточек, полученных игроками. Футболист Абдулла Хайбуллаев был удалён с поля за грубое нарушение и дисквалифицирован на два матча, а клуб оштрафован ещё на 1000 манатов.

В матче «Араз-Нахчыван» – «Туран Товуз» из-за выхода посторонних лиц на поле (повторный случай в сезоне) хозяева также были оштрафованы на 5000 манатов. Гостевая команда получила штраф в размере 700 манатов за пять жёлтых карточек.

В игре «Карван Евлах» – «Шамахы» клуб из Евлаха был оштрафован на 1000 манатов за ненадлежащую организацию пресс-конференции.

В матче «Кяпаз» – «Имишли» гянджинский клуб получил штраф в 700 манатов за четыре жёлтые карточки.

Футбольный клуб «Нефтчи» оштрафован на 26 200 манатов. Санкции связаны с инцидентами, произошедшими в матче XXVIII тура Премьер-лиги против Зиря. Также наказан и клуб Зиря.