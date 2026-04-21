Милли Меджлис принял в последнем чтении поправки в КоАП и Уголовный кодекс.

Система ICMAL будет включена в единую платформу «Цифровые государственные финансы» для контроля штрафов. Нарушителям ПДД копии постановлений будут вручаться на месте.

Введены новые штрафы:

— за насилие над детьми — 200 манатов;

— за сокрытие таких фактов — до 600 манатов;

— за непринятие мер — до 600 манатов;

— за немаркированные ИИ-материалы — 80–150 манатов.

Попрошайничество выделено в отдельную статью: штраф 100–200 манатов или арест до 10 суток, за вовлечение несовершеннолетних — до 500 манатов или арест до 15 суток.

За незаконную деятельность частных судебных исполнителей — штраф 1500 манатов.

За нецелевое использование госсредств штраф составит 100% от суммы ущерба, возможны ограничения свободы до 3 лет.

За создание и распространение ИИ-фейков без согласия человека — штраф 3–7 тыс. манатов, либо до 3 лет лишения свободы. В тяжёлых случаях — до 5 лет, за порнографический контент — до 7 лет.