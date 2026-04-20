На фоне геополитических изменений и проблем с традиционными маршрутами в РФ и на Ближнем Востоке Евросоюз должен активнее развивать альтернативные транспортные и энергетические связи, где ключевую роль играют Азербайджан и Армения, а также Турция.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на внеочередных слушаниях комитета по иностранным делам Европейского парламента.

Она обозначила приоритеты Евросоюза в развитии Среднего коридора, соединяющего Европу с Центральной Азией через Южный Кавказ: «Итак, на севере больше нет торговых путей, на юге тоже. Поэтому лучшим вариантом является Средний коридор, коридор мира, и мы занимаемся этим».

В этом контексте ключевую роль играют Азербайджан и Армения, а также Турция, отметила она.

ЕС уже сотрудничает с Баку и сейчас готовит технико-экономическое обоснование для Нахчыванской железной дороги, подчеркнула Кос. По словам еврокомиссара, параллельно продолжаются переговоры с Анкарой по улучшению транспортной взаимосвязанности.

Кос отметила, что ЕС также рассматривает Армению как одного из участников более широкой стратегии по созданию устойчивых транспортных, энергетических и цифровых связей в регионе. В частности, ЕС уже профинансировал проект энергосистемы между Арменией и Грузией, что должно повысить энергетическую устойчивость региона.

Еврокомиссар отметила, что развитие инфраструктуры неразрывно связано с усилиями по мирному урегулированию между Ереваном и Баку. «Связность — это также вклад в мир», — заявила она, добавив, что ЕС усиливает поддержку диалога между двумя странами.

При этом Кос признала, что без вовлечения Грузии полноценная реализация коридора невозможна, однако уровень сотрудничества с Тбилиси зависит от готовности грузинских властей к взаимодействию с ЕС по другим направлениям.

Отдельно она подчеркнула стратегическое значение Турции как ключевого транзитного и одного из крупнейших торговых партнеров ЕС, а также важного игрока в сфере безопасности, особенно в контексте Черноморского региона.

Согласно данным Еврокомиссии, с 2022 года объем грузоперевозок через Южный Кавказ увеличился в четыре раза, а при соответствующих инвестициях может утроиться к 2030 году.

Таким образом, Брюссель усиливает акцент на данный регион как на критически важное звено новой архитектуры евразийской связности.