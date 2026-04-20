В Нахчыванской Автономной Республике будет организован третий фестиваль-конгресс «Возвращение в Западный Азербайджан».

Фестиваль пройдет 18-19 июня в Ордубаде при совместной организации полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР, Министерства науки и образования, Нахчыванского государственного университета и Общины Западного Азербайджана, передает Report.

В конгрессной части мероприятия ученые, исследователи и общественные деятели выступят с докладами о реалиях Западного Азербайджана, историческом наследии и перспективах возвращения.

В фестивальной части будут представлены презентации, отражающие национально-культурные ценности, произведения искусства и дух единства.