В Баку правоохранительные органы задержали человека, совершившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на угнанном с автомойки автомобиле.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, автомобиль марки Range Rover был угнан в ночное время с одной из с одной из автомоечных станций, находящихся на территории Низаминского района Баку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции идентифицировали и задержали подозреваемого — 23-летнего Р.Рзаева, который являлся работником данной автомойки.

Согласно информации ведомства, задержанный, находясь за рулем похищенного транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, также стал виновником дорожно-транспортного происшествия.