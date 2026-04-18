Президент США Дональд Трамп в Truth Social выступил с резкой критикой в адрес Испании, заявив, что экономические показатели страны демонстрируют «очень слабые результаты».

В своём сообщении он отметил, что, по его мнению, Испания недостаточно участвует в финансировании НАТО и оборонных расходов, при этом её финансовая ситуация выглядит «очень плохой».

Трамп назвал происходящее «печальным зрелищем», добавив, что подобная ситуация вызывает вопросы о распределении обязательств между союзниками по альянсу.