Иран впервые с 28 февраля частично открыл свое воздушное пространство и возобновил работу некоторых аэропортов. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

«Маршруты в восточной части воздушного пространства Ирана открыты для международных рейсов», — сообщает ведомство.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал военные базы США в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде прошел первый раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.