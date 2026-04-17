Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест бизнесмену Самвелу Карапетяну на 3 месяца.

Ранее в ходе заседания суда адвокат Арам Вардеванян сообщил, что Карапетян в декабре прошлого года выплатил залог в размере более $10 млн для освобождения из-под ареста.

Следующее заседание суда состоится 30 апреля.

Карапетяну предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти. По делу проходят еще два фигуранта.