В Азербайджане подведены итоги выпускного экзамена для учащихся с полным (11-летним) средним образованием, состоявшегося 9 марта 2026 года.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), участие в экзамене было предусмотрено для 58 139 человек, однако 393 из них не явились. За нарушение правил проведения испытания 12 участников были отстранены.

Максимальный результат — 300 баллов — показали два выпускника: Айдын Чингиз оглу Гасанли, представляющий среднюю школу №1 поселка Джейранбатан Абшеронского района, и Мухаммедали Ахмед оглу Гурбанов, учащийся средней школы №289 — лицея «Занги» в Баку.

Отдельно отмечен высокий результат выпускника школы ADA с обучением на английском языке Микаила Эльшан оглу Фараджова, который набрал 200 баллов, став лучшим в своей категории.

В ГЭЦ напомнили, что выпускники школ с обучением на других языках сдают экзамены по двум предметам — математике и иностранному языку, при этом максимальный балл для них составляет 200.